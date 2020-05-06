Коронавирус в России и мире. Главное на 6 мая

В России за сутки было зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса. Общее число пострадавших с начала распространения инфекции достигло 155 370. Зарегистрировано 95 смертей (всего 1 451). Выздоровели 1 770 пациентов (всего 19 856).

В России

Вдохновившись примером заокеанского пенсионера, ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева сумела за считанные дни собрать для борющихся с коронавирусной инфекцией врачей 1,8 миллиона рублей. Средства пойдут для оказания помощи заразившимся медикам.

Ветеран решила собрать еще больше средств, поставив себе новую цель — три миллиона рублей. Согласно статистике, число заболевших или умерших врачей постоянно растет.

Эксперты сообщили, что отсутствие резкого роста количества пациентов позволяет предположить, что Россия вскоре выйдет на плато по коронавирусу. Однако руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Бутенко предупредил, что пока говорить о стабилизации ситуации рано. Плато будет пройдено, когда начнется заметное снижение числа инфицированных COVID-19.

По собственному желанию уволился главный врач омской больницы № 1 Георгий Соболев. В этом медучреждении у 16 врачей был диагностирован новый коронавирус. На карантин попали около 400 пациентов.

В московском метрополитене появились точки продаж медицинских масок и перчаток. Их число со временем увеличится, но уже сейчас их можно купить на станциях «Первомайская», «Пятницкое шоссе», «Строгино», «Домодедовская», «Маяковская», «Марксистская», «Римская», «Трубная» и других. Маска будет стоить 30 рублей, перчатки 20 рублей, комплект — 50 рублей.

В мире

Решение президента Белоруссии Александра Лукашенко провести в Минске Парад Победы на фоне пандемии коронавируса вызвало серьезное беспокойство во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Представитель организации в стране Батыр Бердыклычев заявил, что особое волнение вызывает участие в мероприятии большого числа пожилых людей, которые особенно подвержены COVID-19.

В Европе лидером по числу смертей от новой коронавирусной инфекции стала Великобритания. Число жертв достигло более 32 тысяч случаев. Ранее в печальном рейтинге лидировала Италия, в который было зарегистрировано около 29 тысяч смертей.

Министерство обороны Израиля сообщило об успехе, которого добился институт биологических исследований. Исследователи первыми в мире сумели открыть антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2. Исследования проводились на «агрессивном коронавирусе». Разумеется, израильские ученые не смогли создать вакцину от новой инфекции, но их открытие имеет потенциал развития.

Компания Nike совместно со спортсменами специально разработала модель Nike Air Zoom Pulse, которая отвечает потребностям медиков во время многочасовых дежурств в больницах. Объявлено, что около 32 тысяч пар компания раздаст врачам и медсестрам, которые в США и Европе борются с распространением новой коронавирусной инфекции.