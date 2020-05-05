Nike раздаст 32 тысячи специальных кроссовок для медиков в США и Европе

Компания Nike раздаст больше 32 тысяч пар обуви медикам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом в США и Европе. Для этого они специально разработали модель Nike Air Zoom Pulse.

В Nike рассказали, что решили запустить эту акцию по поддержке медиков совместно со спортсменами. Они вместе разработали специальную обувь, которая отвечает потребностям медиков в больницах.

«Представленные в ноябре 2019 года Nike Air Zoom Pulse — наша первая обувь, разработанная для спортсменов в области здравоохранения, обычных героев. Удобство, амортизация и сцепление с поверхностью работают вместе, чтобы обезопасить ноги в больничных условиях — все решения были окончательно согласованы по рекомендациям от медицинских работников Орегонского университета здоровья и науки и Детской больницы Дурнбехер в Портленде, штат Орегон», — отметили в Nike.

30 тысяч пар обуви направят в больницы в Чикаго, Лос-Анджелесе, Мемфисе, Нью-Йорке, а также в Управление по вопросам здоровья ветеранов. Еще 2,5 тысячи пар отправятся в Европу. Их раздадут в Барселоне, Берлине, Милане, Париже и Бельгии.

Вспышка коронавируса началась в конце 2019 года. Сейчас по всему миру инфекцию нашли у 3,6 миллиона человек. Большая часть заболевших — в США, Испании и Италии.