    05 мая 2020, 17:07

    Ветеран из Петербурга собрала 1,8 миллиона рублей на помощь врачам

    Нина Петлинова

    Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева за несколько дней собрала для врачей 1,8 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на помощь медикам, которые пострадали во время борьбы с коронавирусной инфекцией в стране.
    Ветеран из Петербурга собрала 1,8 миллиона рублей на помощь врачам

    Первый миллион рублей Зинаиде Корневой удалось собрать всего за три дня. Однако пенсионерка не стала останавливаться на достигнутом — она поставила новую цель в три миллиона рублей. Сумму сбора решили увеличить из-за статистики — в стране от коронавируса пострадали еще больше врачей. Некоторые заразились новым типом инфекции, спасая других людей, а некоторые — не справились с болезнью и погибли.

    Всего за один день ветеран войны смогла собрать еще 800 тысяч рублей.

    «Я не ожидала, что люди могут дать столько денег. А теперь — очень благодарна, что народ откликнулся на эту просьбу», — сказала она.

    Зинаида Корнева рассказала, что к действиям ее подтолкнул пример другого ветерана — британца Тома Мура. Ролик с ним ей показали внуки, пенсионерка решила организовать такие сборы в родной стране.

    Своему вдохновителю Зинаида Корнева решила отправить подарок — собственноручно связанные носки и подписанную открытку.

    «Дорогой Том! В огне сражений вместе мы горели. Мы не умели вполнакала тлеть. И если все мы это одолели, то старость тоже сможем одолеть! С любовью из России, Зинаида», — написал она.

    Британский ветеран Том Мур смог собрать почти 2,7 миллиарда рублей, которые пошли на помощь национальной системе здравоохранения NHS. Изначально он планировал собрать для этой цели всего тысячу.