Российские врачи увидели признаки скорого плато по коронавирусу
«Три дня подряд мы видим примерно одинаковый прирост новых заболевших коронавирусом, резких возрастаний нет. Этот хороший признак дает надежду на то, что страна наконец выходит на плато», — сказал руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Бутенко в интервью «Газете.Ru».
Бутенко отметил, что, только когда произойдет заметное снижение количества больных COVID-19, можно будет сказать, что плато пройдено.
Ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев напомнил, что несколько дней подряд уровень заражений каждый день держался в районе пяти тысяч. Тогда тоже все думали о выходе на плато. Ларичев призвал подождать.
Три дня подряд в России фиксируют около 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 5 мая, число больных COVID-19 с начала эпидемии в РФ превышает 155 тысяч человек. Россия находится на третьем месте в мире по количеству пациентов, у которых прямо сейчас есть коронавирус.