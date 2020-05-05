Российские врачи увидели признаки скорого плато по коронавирусу

Отсутствие резкого прироста числа новых заражений говорит о том, что Россия может в скором времени выйти на плато по коронавирусу. Но врачи предупреждают, что говорить о стабилизации еще рано.

«Три дня подряд мы видим примерно одинаковый прирост новых заболевших коронавирусом, резких возрастаний нет. Этот хороший признак дает надежду на то, что страна наконец выходит на плато», — сказал руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Бутенко в интервью «Газете.Ru».

Бутенко отметил, что, только когда произойдет заметное снижение количества больных COVID-19, можно будет сказать, что плато пройдено.

Ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев напомнил, что несколько дней подряд уровень заражений каждый день держался в районе пяти тысяч. Тогда тоже все думали о выходе на плато. Ларичев призвал подождать.

Три дня подряд в России фиксируют около 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 5 мая, число больных COVID-19 с начала эпидемии в РФ превышает 155 тысяч человек. Россия находится на третьем месте в мире по количеству пациентов, у которых прямо сейчас есть коронавирус.