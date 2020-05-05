Великобритания вышла на первое место в Европе по числу смертей от COVID-19

Статистика смертей от COVID-19 включает случаи смерти с подозрением на это заболевание на дому, в домах престарелых и хосписах, уточнила «Би-би-си». Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Великобритании составляет более 196 тысяч.

В британском бюро статистики рассказали, что число летальных исходов за неделю с 17 по 24 апреля превысило средний показатель за последние пять лет на 11,5 тысячи случаев.

Лидером по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции и по количеству умерших от нее остаются США. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах вирус подтвердился у 1,193 миллиона человек, более 70 тысяч из них скончались, 187 тысяч выздоровели.

К 5 мая число жертв коронавируса в мире превысило отметку в 250 тысяч человек.