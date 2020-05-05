Главврач омской больницы, в которой зафиксировали вспышку COVID-19, уволился

Главврач омской городской больницы № 1 Георгий Соболев уволился по собственному желанию. Ранее в медицинском учреждении выявили вспышку коронавируса и ввели карантин — там заразились сразу 16 врачей.

Об этом сообщила министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова. Ее слова процитировала пресс-служба Минздрава Омской области.

Сегодня главный врач принял решение, что по собственному желанию покидает свой пост, потому что не смог уберечь коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности Ирина Солдатова министр здравоохранения Омской области.

4 мая стало известно, что городскую больницу № 1 им. Кабанова, в которой находятся порядка 400 пациентов, закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса нового типа. Всех пациенты и медперсонал прошли тестирование — результаты диагностировали заболевание COVID-19 у 16 врачей.

В социальных сетях появились ролики, на которых видно, как именно проходило тестирование на коронавирус, — люди стояли в очередях, не соблюдая социальную дистанцию. Министр здравоохранения подчеркнула, что организация анализов на инфекцию в больнице «не входит ни в какие рамки». При этом она подчеркнула, что рисков масштабной вспышки заболевания практически нет. Уже сейчас тесты на коронавирус сделали 70% врачей и персонала — предварительные результаты оказались отрицательными.

Солдатова отметила, что в медицинском учреждении достаточно продуктов, лекарств и средств индивидуальной защиты. Сейчас там создан определенный запас, который будет постоянно пополняться.

По информации на утро 5 мая, в России диагностировали 155 370 случаев заражения коронавирусом. За все время в стране вылечились 19 865 человек, еще 1451 пациент скончался. Больше всего подтвержденных диагнозов поставили в Москве — там COVID-19 выявили у 80 115 человек.