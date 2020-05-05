ВОЗ обеспокоена парадом на 9 Мая в Белоруссии. Лукашенко не стал его отменять

Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность из-за решения белорусских властей проводить военный парад 9 мая на фоне пандемии коронавируса. В организации напомнили, что скопление людей, которые не соблюдают дистанцию, повысят риск передачи вируса.

«Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями проведения такого массового мероприятия в период эпидемии. Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19», — сказал представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев, его цитирует агентство БелаПАН.

Он напомнил, что ВОЗ уже рекомендовала Белоруссии усилить меры физического дистанцирования и перенести или отменить массовые мероприятия. По словам Бердыклычева, решение относительно выполнения рекомендаций ВОЗ должны принимать в правительстве страны.

В ВОЗ отметили, что Белоруссия вступила в новый этап распространения коронавируса, когда он передается среди населения. Особенно это заметно в Минске, Витебске и Витебской области.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что считает невозможной отмену ни одного из мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Тем не менее ветеранов попросили на парад не приходить.

В Белоруссии, по последней информации, с начала эпидемии выявили 17,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Только за сутки количество больных выросло на 784.