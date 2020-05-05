Московское метро раскрыло цены на маски и перчатки. Их будут продавать прямо на станциях

Маски и перчатки постепенно начинают появляться и на станциях московского метро. Их можно найти в вендинговых аппаратах вместе с напитками и снеками.

Защитные средства появились на станциях Первомайская, Пятницкое шоссе, Строгино, Домодедовская, Маяковская, Марксистская. Римская, Трубная и других. Количество точек продаж будут увеличивать постепенно.

Как сообщил Telegram-канал «Метро Москвы», пассажиры могут приобрести на выбор либо только маску (30 рублей), только перчатки (20 рублей), либо комплект того и другого за 50 рублей.

Источник фото: Telegram-канал «Метро Москвы»

Ранее сообщалось, что карта точек продажи масок в метро скоро появится в мобильном приложении «МосМетро» и на сайте департамента транспорта.

Начать продажу масок в метро поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Это случилось после рекомендации Роспотребнадзора. При этом он отметил, что цена на защитные средства в метрополитене будет не выше, чем в аптеках.