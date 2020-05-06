Израиль «вывел» уникальные антитела против коронавируса

Во-первых, речь идет о новом моноклональном (принадлежащем к одному клеточному клону) антителе, которое «содержит исключительно низкую пропорцию вредных протеинов».

Во-вторых, антитело способно нейтрализовать коронавирус.

В-третьих, его «специально протестировали на агрессивном коронавирусе».

В Минобороны заявили, что научное достижение «имеет потенциал развития», но при этом не является вакциной от COVID-19.

По мнению ученых института, открытие может помочь серьезно сократить процесс получения вакцины. Полученное антитело нацелено на общий эпитоп SARS-CoV-2 (часть макромолекулы, которую распознает иммунная система) и может предоставить потенциал для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

Авторы исследования отмечают, что моноклональные антитела, нацеленные на уязвимые участки поверхностных белков вируса, рассматриваются как перспективный класс лекарств против инфекционных заболеваний.