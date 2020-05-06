    06 мая 2020, 00:52

    Израиль «вывел» уникальные антитела против коронавируса

    Кирилл Фролов

    Израильский институт биологических исследований первым в мире смог получить антитела, способные нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. Открытие отвечает одновременно трем ключевым параметрам, заявили в министерстве обороны страны.
    Израиль «вывел» уникальные антитела против коронавируса

    Во-первых, речь идет о новом моноклональном (принадлежащем к одному клеточному клону) антителе, которое «содержит исключительно низкую пропорцию вредных протеинов».

    Во-вторых, антитело способно нейтрализовать коронавирус.

    В-третьих, его «специально протестировали на агрессивном коронавирусе».

    В Минобороны заявили, что научное достижение «имеет потенциал развития», но при этом не является вакциной от COVID-19.

    По мнению ученых института, открытие может помочь серьезно сократить процесс получения вакцины. Полученное антитело нацелено на общий эпитоп SARS-CoV-2 (часть макромолекулы, которую распознает иммунная система) и может предоставить потенциал для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

    Авторы исследования отмечают, что моноклональные антитела, нацеленные на уязвимые участки поверхностных белков вируса, рассматриваются как перспективный класс лекарств против инфекционных заболеваний.