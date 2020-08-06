Коронавирус в России и мире. Главное на 6 августа

Число скончавшихся от СОVID-19 в мире достигло 700 647 человек. Коронавирус подтвердился еще у 5204 россиян, общее число зараженных в стране достигло 866 627.

В России

За 5 августа болезнь полностью побороли 7555 пациентов. Общее количество выздоровевших достигло 669 026 человек.

За минувшие сутки в Москве умерли 13 пациентов с COVID-19. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что введенные из-за коронавируса ограничения продолжат действовать в Москве еще несколько месяцев. Обязательным останется ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции при большом скоплении людей.

Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился коронавирусной инфекцией. Сейчас он находится в больнице.

Российские журналисты выяснили, сколько стоит тест на SАRS-соv-2 в российских аэропортах. В среднем цена достигает до 2750 рублей, результат готов чуть больше чем через час (75 минут).

Указом премьер-министра Михаила Мишустина снят запрет на безвизовый въезд иностранцев для кратковременных командировок. Речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми у России нет визовых ограничений.

В мире

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, тройку лидеров по количеству больных СОVID-19 составляют США (4,7 миллиона человек), Бразилия (2,7 миллиона) и Индия (1,8 миллиона).

Турция сообщила о резком скачке заражений коронавирусом на своих курортах.

Израильский профессор Яков Беркун отметил, что перед внедрением вакцины от коронавируса необходимо завершить третий этап испытаний, в котором привлекается больше количество добровольцев. Иначе неудачная вакцина может спровоцировать вспышки опасных заболеваний и рост антипрививочного движения.