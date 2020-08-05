Россия открыла границы для командировочных иностранцев

В России сняли запрет на безвизовый въезд иностранцев для кратковременных командировок. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

«Разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках», — говорится в документе, который опубликовал официальный сайт российского правительства.

Этим же распоряжением Мишустин возобновил железнодорожное сообщение между Калининградом и другими российскими городами для всех жителей страны. Об этом пишет «Газета.ru». Сообщение с Калининградом по железной дороге приостановили 6 апреля в связи с пандемией коронавируса.

Россия постепенно начала возобновлять авиасообщение с миром. С 1 августа самолеты стали летать в Турцию, Великобританию и Танзанию. 15 августа из Москвы в Швейцарию отправятся первые лайнеры после пандемии коронавируса.