Иммунолог предупредил о преждевременном внедрении вакцины от коронавируса

«Это не какие-то экспериментальные лекарства, которые мы даем онкологическим больным и готовы рисковать. <…> Желательно, необходимо, чтобы какой-то уже опыт был, уже проверили бы на каком-то большом числе людей», — цитирует специалиста «Царьград».

По его мнению, неудачи с вакциной, в частности проблемы с ее эффективностью или безопасностью могут привести к вспышкам опасных заболеваний и росту антипрививочного движения.