Журналисты выяснили, сколько стоит сдать тест на коронавирус в аэропорту
«ФедералПресс» рассказал, сколько будет стоить тест на коронавирус в российских аэропортах.
По данным издания, россияне, возвращающиеся из-за границы, могут прямо в аэропорту сдать тест на COVID-19. Средняя стоимость такой услуги — 2750 рублей. Процедура займет чуть больше часа (75 минут).
В течение трех дней результаты теста отправят на электронную почту. Во Внуково тест на коронавирус стоит три тысячи рублей, в Домодедово — две с половиной тысячи, а в Пулково — две тысячи двести.