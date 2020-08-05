Журналисты выяснили, сколько стоит сдать тест на коронавирус в аэропорту

По данным издания, россияне, возвращающиеся из-за границы, могут прямо в аэропорту сдать тест на COVID-19. Средняя стоимость такой услуги — 2750 рублей. Процедура займет чуть больше часа (75 минут).

В течение трех дней результаты теста отправят на электронную почту. Во Внуково тест на коронавирус стоит три тысячи рублей, в Домодедово — две с половиной тысячи, а в Пулково — две тысячи двести.