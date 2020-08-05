Глава Калмыкии Хасиков заболел COVID-19

Возглавляющий Калмыкию Бату Хасиков заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил в видеообращении, записанном из больницы.

«Хочу сообщить, что сам столкнулся с коронавирусом. У меня положительный результат», — заявил он.

Хасиков отметил, что переносит болезнь легко, «благо иммунитет позволяет». Когда глава региона узнал о заражении, то прежде всего подумал о своих близких. К счастью, его семью вирус не затронул. Он отметил, что состояние здоровья позволяет ему работать в дистанционном режиме. Глава Калмыкии постоянно находится на связи со своей командой.

«Ваше ответственное отношение к своему здоровью, здоровью своих родных, близких, коллег, всех тех, кто окружает, поможет нам победить коронавирус. Берегите себя и будьте внимательны!» — заявил Хасиков в обращении к жителям Калмыкии.

По его словам, региональная система здравоохранения смогла перестроиться и «достойно выдержать удар первой волны коронавируса». В больницах достаточно коек и лекарств. Однако важно еще больше делать тестов на COVID-19.

По последним данным, в Калмыкии зарегистрировано 2839 случаев коронавирусной инфекции. На официальном сайте главы региона указано, что 2073 человека выздоровели, 40 умерли. Всего в РФ коронавирусом заразились 669 026 человек.