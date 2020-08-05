Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось на 13 человек

Там напомнили, что при любых симптомах ОРВИ лучше оставаться дома и вызвать врача, предупредив о своем состоянии. Заниматься самолечением не стоит.

«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — говорится в сообщении.

По данным на среду, 5 августа, в российской столице выявили 687 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились за сутки 1329 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим, а также требование о соблюдении социальной дистанции в городе сохранится еще на несколько месяцев. Он напомнил, что использование средств индивидуальной защиты остается обязательным в транспорте, при посещении магазинов, аптек, а также других общественных мест.

Сотрудники метрополитена начали останавливать пассажиров, которые не носят маски и перчатки. Им предлагают купить средства индивидуальной защиты. Тем, кто категорически отказывается от обязательных требований выписывают штраф в пять тысяч рублей.