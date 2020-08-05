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    05 августа 2020, 23:39

    Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось на 13 человек

    Анатолий Минкин

    За минувшие сутки в Москве умерли 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии количество летальных случаев после заражения составило 4534 случая. Об этом сообщил Оперативный штаб.

    Там напомнили, что при любых симптомах ОРВИ лучше оставаться дома и вызвать врача, предупредив о своем состоянии. Заниматься самолечением не стоит.

    «Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — говорится в сообщении.

    По данным на среду, 5 августа, в российской столице выявили 687 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились за сутки 1329 человек.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим, а также требование о соблюдении социальной дистанции в городе сохранится еще на несколько месяцев. Он напомнил, что использование средств индивидуальной защиты остается обязательным в транспорте, при посещении магазинов, аптек, а также других общественных мест.

    Сотрудники метрополитена начали останавливать пассажиров, которые не носят маски и перчатки. Им предлагают купить средства индивидуальной защиты. Тем, кто категорически отказывается от обязательных требований выписывают штраф в пять тысяч рублей.

    Новости SMI.FM