Турция сообщила о резком скачке заражений COVID-19 на курортах

Число случаев заражения коронавирусом на турецких курортах сильно возросло. Такое заявление сделал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Впервые за последнее время мы видим серьезный рост числа зараженных», — написал он Twitter.

Чиновник добавил, что турецкие власти должны приложить все усилия для недопущения вспышки коронавирусной инфекции.

Россия с 1 августа возобновила перелеты в Великобританию, Танзанию и Турцию. Если говорить о последней, то рейсы совершаются пока только в Стамбул и Анкару. Но уже с 10-го числа россияне смогут летать также в Анталью, Бодрум и Даламан.

Во время эпидемии коронавируса инфицированными в Турции оказались более 234 человек. Жертвами вируса стали 5,7 тысячи больных. Свыше 218 тысяч пациентов выздоровели. Об этом сообщило РИА «Новости».

За последние сутки в России выявили 5204 случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших увеличилось до 669 026.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в ближайшее время Россия может восстановить авиасообщение с Южной Кореей и другими странами с крупными хабами.