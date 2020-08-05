Москва сохранит масочный режим еще несколько месяцев

Он призвал жителей и гостей города не забывать о необходимых защитных мерах.

«Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы», — заявил он.

Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса продолжает действовать в Москве с 5 марта. Там появлялись и исчезали новые пункты. Так, с 29 марта по 9 июня в городе действовал режим самоизоляции и пропускная система для передвижения на транспорте.

На сегодня эти нормы уже не действуют. В Москве снова работают торговые центры, кафе, рестораны, открылись кинотеатры. Но от жителей просят носить маски и перчатки в транспорте, магазинах, аптеках и других общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

Но с наступлением лета многие расслабились и начали игнорировать требования. Этих людей начали наказывать. В метро появились полицейские рейды, которые останавливают пассажиров без масок и перчаток. Пассажиров настоятельно просят купить или надеть собственные средства индивидуальной защиты. Тем, кто наотрез отказывается, выписывают штраф в пять тысяч рублей.

По данным на среду, 5 августа, количество зараженных за сутки выросло на 687 человек до 244 784. Вылечились 1329 человек, а в общей сложности, 184 969 пациентов. Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 11 до 4521 случая.