Еще 7555 человек вылечились от COVID-19 в России

Новые данные по ситуации с COVID-19 озвучили в России. За последние сутки болезнь полностью побороли 7555 пациентов. Общее количество выздоровевших достигло 669 026 человек.

В России коронавирус подтвердился еще у 5204 человек. В Москве — 687 новых случаев, в Подмосковье — 162. Таким образом, всего в стране зарегистрировано 866 627 зараженных.

За последний день скончались 139 пациентов с коронавирусом. За время эпидемии умерли 14 490 больных.

Медики не исключают, что Россию может ждать вторая волна коронавируса. Рост заболеваемости может произойти в сентябре, когда многие вернутся с отдыха. Тем не менее вирусологи прогнозируют, что повторная вспышка окажется мягче предыдущей. В этом поможет коллективный иммунитет.

В РФ закончились испытания первой вакцины от СOVID-19. Ее должны зарегистрировать уже в ближайшее время. Сначала вакцинировать собираются медработников. А вот детям придется подождать. Детскую вакцину будут испытывать только в начале 2021 года. Это произойдет после того, как тесты препарата полностью завершатся на взрослых.