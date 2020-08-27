Коронавирус в России и в мире. Главное на 27 августа

Число зараженных коронавирусной инфекцией превысило 24 миллиона. Скончались от COVID-19 — 822 167 пациентов. В России инфекция повлияла на показатели сбора донорской крови, а в Пекине вылечились последние пациенты. Главные новости о коронавирусе — в материале «360».

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В России

В России выявили 970 865 случаев заражения вирусом. Большая часть — 786 150 уже выздоровели. Всего с начала эпидемии погибли 16 683 пациента, по данным стопкоронавирус.рф.

В стране крупные города, в частности Москва, Казань и Санкт-Петербург испытывают дефицит донорской крови. Из-за эпидемии коронавируса люди опасаются приходить в больницы. Для того, чтобы стать донором нужен только паспорт и отсутствие противопоказаний.

Российским врачам, борющимся с инфекцией могут продлить стимулирующие выплаты до сентября. Соответствующий вопрос вице-премьер Татьяна Голикова обсудила в разговоре с Владимиром Путиным.

В Калужской области с 27 августа отменяют режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Также режим самоизоляции отменили для людей с хроническими заболеваниями.

В Курганской области возобновляется работа развлекательных заведений. С 1 сентября снова откроются театры и концертные площадки.

В мире

В США выросло число конфликтов между продавцами, сотрудниками ресторанов и людьми, которые не хотят соблюдать ограничительные меры — носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Бизнесменам порекомендовали установить экстренные кнопки для особо буйных «антимасочников».

В Казахстане с последнего дня лета заработают бассейны и тренажерные залы. Посетители должны приходить по предварительной записи, а владельцы рассчитывать вместимость из расчета пять квадратных метров зеркала воды на человека.

Посетителям Венской оперы запретили кричать «Браво!». Представители театра считают, что крики способствуют распространению вирусных инфекций. Вместо этого посетителям предложили усилить аплодисменты.

В Пекине из больницы выписались два последних пациента с COVID-19. Эти последние больные с коронавирусом в столице Китая.