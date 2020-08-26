Последние пациенты с коронавирусом вылечились в Пекине

За все время в столице Китая было зафиксировано 935 заболевших, из них 335 — в ходе вспышки, произошедшей в июне на оптовом рыке «Синьфади». Об этом написал сайт «Политика сегодня».

В настоящее время в столице сохраняются ослабленные меры эпидемиологического контроля, при которых ношение маски требуется только при нахождении в общественном транспорте, при посещении магазинов, кинотеатров, госучреждений и других многолюдных мест.