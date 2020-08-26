Развлекательные заведения откроются в Курганской области
С 26 августа в Курганской области возобновили свою работу развлекательные и досуговые центры. С 1 сентября снова откроются театры и концертные площадки. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Для всех вышеперечисленных организаций прописаны строгие санитарно-эпидемиологические правила. К примеру, допуск посетителей в залы должен производиться не менее чем за 30 минут до начала спектакля или концерта, чтобы предотвратить скопление людей у входов в залы. Разрешается рассадка зрителей в шахматном порядке через два кресла, обязателен масочный режим.
Помимо этого, смягчились требования к заведениям общепита — теперь не нужна предварительная запись и сняты ограничения по времени их работы.