Развлекательные заведения откроются в Курганской области

Для всех вышеперечисленных организаций прописаны строгие санитарно-эпидемиологические правила. К примеру, допуск посетителей в залы должен производиться не менее чем за 30 минут до начала спектакля или концерта, чтобы предотвратить скопление людей у входов в залы. Разрешается рассадка зрителей в шахматном порядке через два кресла, обязателен масочный режим.

Помимо этого, смягчились требования к заведениям общепита — теперь не нужна предварительная запись и сняты ограничения по времени их работы.