«Антимасочники» мешают торговле в США. Продавцы придумали способ бороться с ними

В США выросло количество конфликтов между продавцами, а также сотрудниками ресторанов и так называемыми «антимасочниками» — людьми, которые не желают соблюдать ограничительные меры. Часто на просьбу соблюдать правила противники масок ведут себя агрессивно. Работникам заведений уже выдали инструкции по защите себя от бунтарей. Что советуют Центры по контролю и профилактике заболеваний?

В последние пару месяцев в США сотрудники сферы обслуживания столкнулись с оскорблениями и даже физическим насилием со стороны клиентов. Так последние нередко реагировали на просьбы соблюдать ограничительные меры, действующие в стране в связи с пандемией коронавируса. Например, посетители магазинов или ресторанов зачастую отказывались соблюдать социальную дистанцию или надевать маски, пишет Business Insider.

В связи с возросшим числом конфликтов Центрам по контролю и профилактике заболеваний даже пришлось создать целый перечень рекомендаций для руководства наиболее часто страдающих заведений.

Предпринимателям посоветовали размещать в своих торговых центрах, магазинах или кафе знаки, регламентирующие обязательное соблюдение ограничительных мер. Также клиентам теперь следует предложить альтернативный способ обслуживания, например, доставку или самовывоз через окно. По мнению специалистов, так можно минимизировать контакты с окружающими и, соответственно, риск заболеть.

Но даже при таких условиях эксперты понимают, что работникам может грозить опасность от посетителей, которые не всегда адекватно воспринимают просьбы сотрудников. Поэтому при наличии такой возможности Центры по контролю и профилактике заболеваний советуют ставить работников не по одиночке, а парами. Кроме того, бизнесменам рекомендуют обеспечить персонал кнопками экстренного вызова, камерами наблюдения и даже специальными убежищами — комнатами, закрывающимися изнутри и оснащенными телефоном и запасным выходом.

По словам экспертов, именно такие меры могут сберечь здоровье работников сферы обслуживания, так как вступать в конфликт или навязать соблюдение ограничительных мер клиентам специалисты не рекомендуют. По данным Центров по контролю и профилактике, эффективнее просто наблюдать за поведением посетителя и, в случае опасности, спрятаться в безопасном месте.

Business Insider подчеркнул, что носить маски просят многие крупные компании, как McDonald’s, Starbucks, Walmart, где «антимасочники» уже не раз вступали в конфликт с работниками сферы обслуживания. Столкновения происходили по всей стране, в том числе в заведениях Costco и Target. Некоторые рестораны даже решили закрыться.

И если противники ограничительных мер считают свою точку зрения проявлением свободы, то другие американцы, например, писатель Ананд Гиридхарадас, называют эту позицию «извращенной одержимостью свободы», которая может убить, пишет The Guardian.