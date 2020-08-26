Бассейны и тренажерные залы откроют 31 августа в Казахстане

С 31 августа разрешают возобновить деятельность бассейнов (в индивидуальном формате, из расчета 5 квадратных метров зеркала воды на посетителя, предварительная запись), тренажерных залов (до 5 квадратных метров на посетителя, предварительная запись), спортивных комплексов (для индивидуальных и групповых тренировок, до 5 квадратных метров на посетителя). Об этом сообщила «Парламентская газета».

Также снова начнут работать учреждения культуры с ограничением заполняемости до 50% и соблюдением масочного режима. Жители смогут посещать особо охраняемые природные территории индивидуальными и организованными группами до 15 человек, с соблюдением мер предосторожности и социальной дистанции.

Разрешается также движение пригородных пассажирских поездов и междугородних автобусов.