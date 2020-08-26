Посетителям Венской оперы запретили кричать «Браво!»
Посетителям Венской оперы запретили кричать «Браво!». Помимо этого, есть и другие новые правила, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на зарубежный источник.
Из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений во время спектаклей теперь запрещено кричать «Браво!». Посетителям рекомендуют заменить выкрики аплодисментами.
«Пожалуйста, выражайте свой энтузиазм исключительно громкими аплодисментами и не снимайте защиту с носа и рта даже для криков «Браво!» — порекомендовала администрация Венской оперы.
Представители театра считают, что крики способствуют распространению вирусных инфекций.
При входе в Венскую оперу посетителям рекомендовано надевать маску, а внутри соблюдать дистанцию и не пересаживаться с место на место. Расплачиваться в буфете рекомендуют бесконтактно.
Входные билеты сделают именными, все контакты владельца занесут в специальную базу.