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    26 августа 2020, 17:42

    Посетителям Венской оперы запретили кричать «Браво!»

    Анастасия Кременчугская

    Посетителям Венской оперы запретили кричать «Браво!». Помимо этого, есть и другие новые правила, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на зарубежный источник.

    Из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений во время спектаклей теперь запрещено кричать «Браво!». Посетителям рекомендуют заменить выкрики аплодисментами.

    «Пожалуйста, выражайте свой энтузиазм исключительно громкими аплодисментами и не снимайте защиту с носа и рта даже для криков «Браво!» — порекомендовала администрация Венской оперы.

    Представители театра считают, что крики способствуют распространению вирусных инфекций.

    При входе в Венскую оперу посетителям рекомендовано надевать маску, а внутри соблюдать дистанцию и не пересаживаться с место на место. Расплачиваться в буфете рекомендуют бесконтактно.

    Входные билеты сделают именными, все контакты владельца занесут в специальную базу.

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