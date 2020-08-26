Посетителям Венской оперы запретили кричать «Браво!»

Из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений во время спектаклей теперь запрещено кричать «Браво!». Посетителям рекомендуют заменить выкрики аплодисментами.

«Пожалуйста, выражайте свой энтузиазм исключительно громкими аплодисментами и не снимайте защиту с носа и рта даже для криков «Браво!» — порекомендовала администрация Венской оперы.

Представители театра считают, что крики способствуют распространению вирусных инфекций.

При входе в Венскую оперу посетителям рекомендовано надевать маску, а внутри соблюдать дистанцию и не пересаживаться с место на место. Расплачиваться в буфете рекомендуют бесконтактно.

Входные билеты сделают именными, все контакты владельца занесут в специальную базу.