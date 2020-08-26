Крупные города России испытали дефицит донорской крови из-за коронавируса. Как им помочь?

Мариинская больница Санкт-Петербурга сообщила, что остро нуждается в донорской крови. Дефицит наблюдается в каждой группе. Какая обстановка со сдачей крови в стране и насколько легко стать донором — в материале «360».

В медучреждении пояснили, что у больницы есть наработанная база доноров. Обычно эти люди охотно приходят на сдачу. Однако из-за коронавирусной инфекции клиника была закрыта на три месяца.

«И сейчас люди отсутствуют: многие по-прежнему боятся даже заходить в медицинские учреждения, студенты на каникулах. А мы очень нуждаемся в поддержке», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Мариинки.

По словам представителя медучреждения, стандартная норма сбора крови составляет 30 человек в день. Однако за сегодняшний день не было ни одного донора.

А что в других городах?

Генеральный директор и основатель сообщества доноров DonorSearch.org Руслан Шекуров рассказал, что в целом ситуация в стране очень неоднородная.

«Разные города — разные потребности. В Казани есть потребность, в Москве [тоже]», — пояснил он.

Вместе с тем он отметил, что в столице очень много центров крови. У некоторых даже есть сплоченное комьюнити.

«Например в гематологии, у них все прекрасно, у них очень классный отдел по работе с донорами. А в некоторых немного сложнее», — пояснил Шекуров.

По его словам, трудности с количеством донорской крови в этом году связаны с наслоением нескольких факторов — сезонность и эпидемическая обстановка в стране.

«Лето и новогодние праздники — это типичные сезоны, когда люди реже сдают кровь. Летом все отдыхают, студенты уехали по домам. С середины декабря все готовятся к [новогодним] праздникам», — объяснил Шекуров.

Он также отметил влияние коронавируса — люди ограничены в передвижениях. Кроме того, некоторые приемы сдачи крови выездные. Они приезжают в офисы и принимают доноров, тем самым закрывая потребность.

Как стать донором

Шекуров подчеркнул, что стать донором очень легко. Самое простое - взять паспорт и приехать в центр приема крови. Но сразу могут и не принять, если есть противопоказания. Они бываю абсолютные и временные.

«Например, вы переболели гепатитом А — это абсолютное противопоказание. Может быть, у вас зрение — диоптрии ниже или выше семи», — пояснил он.

По его словам, временно у вас не примут кровь, если вы недавно сделали татуировку. После этого сдать кровь можно только через год. Также противопоказанием является низкий вес — ниже 50 килограммов, в некоторых местах даже ниже 55 не принимают.

Эксперт напомнил, что сдавать кровь на голодный желудок нельзя. По его словам, нужно легко перекусить. Но есть перед сдачей тоже можно не все. Желательно заранее посмотреть список разрешенных продуктов на специализированном сайте.