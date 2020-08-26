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    26 августа 2020, 10:33

    Число выздоровевших после COVID-19 россиян превысило 780 тысяч

    Александра Ломейко

    В России за сутки от COVID-19 вылечились 6403 человека. С начала эпидемии болезнь удалось победить 786 150 нашим соотечественникам.

    За последние 24 часа инфекцию подтвердили у 4676 россиян. Всего COVID-19 выявили у 970 865 жителей страны. Медики не сумели помочь 16 683 пациентам. Умерших стало больше на 115.

    В Москве у медиков прибавилось 640 коронавирусных больных. В Санкт-Петербурге COVID-19 подтвердили у 181 человека, в Московской области — у 143. В топ-5 регионов по выявленным случаям включили Ростовскую (+130 инфицированных) и Нижегородскую (+129 ковид-пациентов) области.

    Число выздоровевших после COVID-19 россиян превысило 780 тысяч | Изображение 1
    Источник фото: стопкоронавирус.рф

    Число сделанных на коронавирус тестов в России, по данным Роспотребнадзора, достигло 35,1 миллиона. Только за сутки проведено 245 тысяч исследований.

    Врачи наблюдают за состоянием 211 224 человек, у которых новую инфекцию пока только подозревают.

    Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России 11 августа. Интерес к ней проявили уже во многих странах. Накануне стало известно, что Москва подписала соглашение с Нур-Султаном, по которому Казахстан получит гарантированный объем вакцины «Спутник V».

    Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев COVID-19 приблизилось к 24 миллионам. В США, Бразилии и Индии их больше всего.

    Новости SMI.FM