Число выздоровевших после COVID-19 россиян превысило 780 тысяч

В России за сутки от COVID-19 вылечились 6403 человека. С начала эпидемии болезнь удалось победить 786 150 нашим соотечественникам.

За последние 24 часа инфекцию подтвердили у 4676 россиян. Всего COVID-19 выявили у 970 865 жителей страны. Медики не сумели помочь 16 683 пациентам. Умерших стало больше на 115.

В Москве у медиков прибавилось 640 коронавирусных больных. В Санкт-Петербурге COVID-19 подтвердили у 181 человека, в Московской области — у 143. В топ-5 регионов по выявленным случаям включили Ростовскую (+130 инфицированных) и Нижегородскую (+129 ковид-пациентов) области.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Число сделанных на коронавирус тестов в России, по данным Роспотребнадзора, достигло 35,1 миллиона. Только за сутки проведено 245 тысяч исследований.

Врачи наблюдают за состоянием 211 224 человек, у которых новую инфекцию пока только подозревают.

Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России 11 августа. Интерес к ней проявили уже во многих странах. Накануне стало известно, что Москва подписала соглашение с Нур-Султаном, по которому Казахстан получит гарантированный объем вакцины «Спутник V».

Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев COVID-19 приблизилось к 24 миллионам. В США, Бразилии и Индии их больше всего.