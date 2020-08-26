Российским медикам могут продлить выплаты за борьбу с коронавирусом

Татьяна Голикова обсудила с Владимиром Путиным обстановку в стране касательно коронавируса. Вице-премьер предложила продлить медикам выплаты, а также сообщила, что уже 27 стран заявили о желании приобрести отечественную вакцину.

Вице-премьер Татьяна Голикова в разговоре с Владимиром Путиным предложила продлить до сентября стимулирующие выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. В ответ президент отметил, что существующая система оформления страховых выплат медикам слишком сложная и «забюрокраченная», сообщает ТАСС.

На данный момент в России наблюдается стабилизации по заболеваемости коронавирусом. У четверти врачей проявились поздние антитела к вирусу, отметила Голикова.

При этом вице-премьер не исключает, что в ближайшем будущем может произойти корректировка заданной стратегии по борьбе с коронавирусом.

К двадцатым числам сентября мы сможем оценить ситуацию о том, как повлияло на эпидситуацию и начало учебного года, и возвращение наших граждан из отпусков Татьяна Голикова.

Также в ходе онлайн-встречи Голикова отметила, что отечественную вакцину от коронавируса хотят приобрести уже 27 стран, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, политик сообщила, что с 1 сентября в России будет запущен проект по мониторингу коронавируса среди учащихся школ и вузов. Проект предполагает обследование 000 клинически здоровых человек в десяти регионах.