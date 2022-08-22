Европа тоже столкнулась с лесными пожарами. Защититься от дыма и смога помогут маски

Москвичи опять наблюдали смог в мегаполисе из-за лесных пожаров. Дымка накрыла несколько районов столицы, а в воздухе ощущался запах гари. Похожая ситуация наблюдается в некоторых городах Испании, где местные жители тоже столкнулись с лесными пожарами. Врачи советуют использовать маски и респираторы, чтобы защитить себя от действия вредных частиц.

Жители Москвы продолжают наблюдать смог в столице и ощущать запах гари. Москвичи жаловались на задымление еще 18 августа во многих районах мегаполиса. Гарь чувствуется на юге и юго-западе города. В районах Коньково и Зюзино тоже виден смог. Схожую ситуацию отметили в Раменках.

Дымка оказалась и в других районах Москвы. При этом запах гари ощущался еще с вечера воскресенья. В обычные дни он рассеивался, но 21 августа этого не произошло.

Причиной смога над столицей стали лесные пожары в Рязанской области. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что туда из столицы направили шесть вертолетов, свыше 400 человек и 120 единиц техники.

По данным метеоролога Александра Шувалова, гарь будет держаться до тех пор, пока продолжается сухая жаркая погода. Чтобы она ушла, нужны обильные дожди, но этого пока не предвидится.

В ближайшие дни жара будет усиливаться и температура дойдет до +33 градусов. Ночью станет прохладнее, но воздух останется сухим. Смог от пожаров продержится неделю в столичном регионе.

По данным Мосэкомониторинга, в Москве 22 августа разовые концентрации загрязняющих веществ в воздухе находятся ниже предельно допустимых значений. По данным ведомства, показатели ВОЗ не превышены.

Из-за пожаров в Рязанской области передвижные лаборатории начали отслеживать качество воздуха в Подмосковье. Министр экологии Московской области Тихон Фирсов заявил, что ситуацию в городских округах контролируют ежедневно. По его словам, концентрации основных продуктов сгорания — соединений азота, углерода и взвешенных частиц — колебались от 0,1 до предельно допустимой 0,6 ПДК.

По словам Фирсова, угроз для здоровья нет, однако на улице стоит надевать защитные маски, пить много воды и не забывать о влажной уборке дома.

В Рязанскую область также направили отряд спасателей из Подмосковья для тушения пожаров.

Гарь в Европе

Европа тоже столкнулась с сильными пожарами летом из-за засухи. Огонь охватил юг и восток Испании. По данным испанских СМИ, сгорело свыше 250 тысяч гектаров леса. Это в три раза больше, чем в прошлом году.

Властям Валенсии пришлось эвакуировать людей из 13 населенных пунктов, а магистрали оказались перекрытыми.

Из-за пожаров в Испании машинисту пришлось остановить поезд, поскольку огонь близко подошел к путям. В итоге из-за пожара 20 пассажиров пострадали, троих доставили вертолетом в больницу в крайне тяжелом состоянии.

При этом Европа может сильно пострадать из-за пересыхания Рейна. Под угрозой засухи остаются 64% земель в Великобритании. От нее пострадают Франция, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Венгрия, Польша и Румыния.

В середине августа во Франции тоже начались лесные пожары. Стихийное бедствие достигло таких масштабов, что на помощь вызвали пожарных из шести стран Европы. Около 10 тысяч человек покинули свои дома, писала газета «Известия».

При этом концентрация вредных веществ в воздухе в европейских городах и в Москве примерно одинаковая. По данным международного сервиса по контролю за качеством воздуха IQAir, концентрация частиц PM2.5 в воздухе в столице сейчас в 3,5 раза выше допустимой ВОЗ нормы. Для сравнения: в городе Лорка в Испании концентрация вредных частиц PM2.5 в шесть раз превышает норму. Схожая ситуация в Валенсии.

Испанское издание The Local.es предупредило жителей страны, что дым от лесных пожаров может привести к кашлю, раздражению глаз. В группе риска находятся те, кто страдает астмой. Вредные частицы также могут вызвать сердечные приступы и инфаркты.

Защититься от гари

По словам заведующей отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светланы Малиновской, во время смога в легкие всасывается большой объем диоксида серы, солей свинца и других веществ. При попадании в организм они оказывают токсическое действие.

Чтобы защитить свой организм, врачи советуют как можно меньше находиться на открытом воздухе, пока сохраняется смог. Вместо того, чтобы открывать окна, стоит пользоваться кондиционерами, увлажнителями и ионизаторами в квартирах.

На улице можно использовать респираторы, чтобы уберечь свои легкие от продуктов горения. Подойдут и обычные медицинские маски, но они эффективно защищают от более крупных частиц.

Маски можно смачивать, но такой вариант подойдет далеко не всем. Дыхание станет затрудненным, и это усугубит состояние людей с хроническими заболеваниями.

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