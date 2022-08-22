Подмосковные врачи призвали носить маски в условиях смога

Запах гари и смог можно заметить в нескольких городских округах Подмосковья. Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светлана Малиновская рассказала о том, как снизить негативное влияние этих явлений на здоровье.

Светлана Малиновская объяснила, что смог оказывает плохое влияние на организм человека.

«Большой объем диоксида серы, солей свинца, других составляющих, содержащихся в продуктах горения, всасываясь через ворсинки бронхолегочной системы, слизистую носа, попадают в организм и оказывают токсическое воздействие на него», — рассказала она.

Врач добавила, что смог особенно вреден для детей, пожилых людей и беременных. Также он может привести к психосоматическим проявлениям — паническим атакам, ощущению нехватки воздуха и спазмам в бронхах.

Снизить негативное влияние смога поможет регулярная влажная уборка дома. Также специалист посоветовала вешать на окна влажную марлю, чтобы она задерживала вредные вещества. Кроме того, необходимо ограничить время пребывания на улице и использовать средства защиты органов дыхания. При любых недомоганиях жителям Подмосковья советуют обращаться к врачу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в Подмосковье. Завершить программу планируют в течение нескольких лет.