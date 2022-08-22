Москвичи опять стали чувствовать запах гари

Сильный запах гари и дымка вновь появились в некоторых районах Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Запах чувствует на юге и юго-западе столицы в районах Коньково и Зюзино, там же виден и смог. Такая же ситуация сложилась на западе города в Раменках.

Дымка также есть на западе, северо-западе и западе Москвы. Воздух в центре также оказался непрозрачным. Запах гари горожане ощущают еще с вечера воскресенья: если в предыдущие дни к ночи он рассеивался, то 21 августа этого не случилось.

О запахе гари в первый раз заговорили еще 17 августа. По данным МЧС, смог накрыл столицу из-за лесных пожаров в Рязанской области. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что туда из столицы направили шесть вертолетов, свыше 400 человек и 120 единиц техники.

Накануне Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве до 23 августа.