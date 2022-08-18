Подмосковье направило спасателей и технику для тушения пожаров в Рязанской области

Отряд спасателей Подмосковья выехал в Рязанскую область, где бушуют крупные лесные пожары. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Он отметил, что, по данным властей Рязанской области, там продолжает гореть два крупных пожара на площади более 135 гектаров. Смог от них дошел до Московской области.

«Вчера по просьбе моего рязанского коллеги — курирующего леса заместителя председателя правительства — направил подкрепление: три единицы техники (две автоцистерны и одна „Нива“) и девять человек пожарных. Работаем с комитетом лесного хозяйства и Центрлесхозом в режиме повышенной готовности», — заявил Филимонов.

Дым от лесных пожаров в Рязанской области пришел в московский регион. Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что угрозы от образовавшегося смога нет. Превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не выявили. Министр подчеркнул, что за ситуацией в регионе следят 50 постов и мобильных лабораторий. По прогнозам синоптиков, запах гари останется на юге Подмосковья еще на несколько дней из-за отсутствия ветра.