Появились кадры сильнейших пожаров в Испании

Испанцы снимают видео, на которых видны сильные пожары на юге и востоке страны. Их несколько дней не могут потушить. Об этом написал RT.

Местные СМИ уточнили, что на данный момент сгорело уже свыше 250 тысяч гектаров леса. Это в три раза больше, чем в прошлом году.

Власти Валенсии были вынуждены эвакуировать людей из 13 населенных пунктов, магистрали перекрыты. Также серьезно пострадала провинция Аликанте.

Машинист поезда Валенсия — Саргоса остановил поезд из-за того, что огонь близко подошел к путям. У пассажиров началась паника, некоторые из них выбили окно. Несколько человек в результате получили ожоги.

Телеканал НТВ сообщил, что 20 пассажиров пострадали. Троих доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии вертолетом. Остальным медики оказали помощь в полевом госпитале, находящемся в районе стихийного бедствия. Оставшиеся в поезде испанцы не пострадали.

Почти вся Европа сейчас страдает от засухи. Речь идет об Испании, Великобритании, Бельгии, Франции, Италии, Нидерландах, Польше, Румынии, Венгрии. В частности, во Франции также зафиксированы лесные пожары.