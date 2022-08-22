Москвичам рассказали, когда уйдут смог и запах гари

Август в этом году выдался самым сухим с начала ХХI века, рассказал «360» метеоролог, эколог Александр Шувалов. Запах гари и смог от пожаров, окутавших столицу, уйдут только с началом дождей, а они в ближайшие дни не ожидаются.

«Пока будет продолжаться сухая жаркая погода, будет держаться гарь. Чтобы она ушла, нужно, чтобы прошли значительные дожди. Такая перспектива пока только просматривается», — рассказал специалист.

По его словам, в ближайшие дни жара будет только усиливаться, столбик термометра поднимется до +33 градусов. Ночью будет немного прохладнее, но воздух останется сухим и не будет «никаких шансов на дождь». Так будет продолжаться примерно до пятницы.

«В выходные, может быть, не будет такой сильной жары, как на рабочей неделе. Есть небольшой шанс, что температура немного понизится — до +27...+29, но сказать что это будет сопровождаться дождями, не могу», — добавил метеоролог.

Он затруднился точно сказать, когда, наконец, начнутся осадки.

«Полной уверенности нет, но, скорее всего, это 30–31 августа. Антициклон-монстр уйдет, и погода изменится», — сообщил Шувалов.