Передвижные лаборатории начали следить за качеством воздуха в Подмосковье из-за пожаров под Рязанью

Передвижные лаборатории начали отслеживать качество воздуха в Подмосковье из-за пожаров в Рязанской области. Дым и гарь накрыли регион, но в Минэкологии сообщили, что угроз жизни и здоровью нет.

Министр экологии Московской области Тихон Фирсов отметил, что ситуацию в городских округах контролируют ежедневно. В первую очередь на южных и юго-восточных территориях.

Там передвижные лаборатории от Минэкологии круглосуточно анализируют данные, поступающие с постов контроля качества атмосферного воздуха.

За последние сутки мобильные лаборатории работали в 11 муниципальных образованиях Тихон Фирсов.

По его словам, это Зарайск, Серпухов, Чехов, Коломна, Шатура, Егорьевск, Воскресенск, Подольск, Домодедово, Красногорск и Балашиха.

«Концентрации основных продуктов сгорания — соединений азота, углерода и взвешенных частиц — колебались от 0,1 до 0,6 ПДК (предельно допустимая концентрация — прим. ред.)», — сообщил Фирсов.

Он подчеркнул, что продолжается контроль за ситуацией. На сегодняшний день угроз для жизни и здоровья нет, однако необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Следует ограничить прогулки детей на игровых площадках, снизить интенсивность тренировок на улице. Лучше всего надевать защитные маски, пить много воды, а дома не забывать о влажной уборке.

В областном Роспотребнадзоре посоветовали пить щелочную минеральную воду, несладкий отвар шиповника и зеленый чай.

Ранее стало известно, что Подмосковье направило спасателей и технику для тушения пожаров в Рязанской области.

По словам губернатора Андрея Воробьева, в регионе усилили пожарную охрану из-за обстановки под Рязанью.