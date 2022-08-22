Передвижные лаборатории начали следить за качеством воздуха в Подмосковье из-за пожаров под Рязанью
Передвижные лаборатории начали отслеживать качество воздуха в Подмосковье из-за пожаров в Рязанской области. Дым и гарь накрыли регион, но в Минэкологии сообщили, что угроз жизни и здоровью нет.
Министр экологии Московской области Тихон Фирсов отметил, что ситуацию в городских округах контролируют ежедневно. В первую очередь на южных и юго-восточных территориях.
Там передвижные лаборатории от Минэкологии круглосуточно анализируют данные, поступающие с постов контроля качества атмосферного воздуха.
За последние сутки мобильные лаборатории работали в 11 муниципальных образованиях
Тихон Фирсов.
По его словам, это Зарайск, Серпухов, Чехов, Коломна, Шатура, Егорьевск, Воскресенск, Подольск, Домодедово, Красногорск и Балашиха.
«Концентрации основных продуктов сгорания — соединений азота, углерода и взвешенных частиц — колебались от 0,1 до 0,6 ПДК (предельно допустимая концентрация — прим. ред.)», — сообщил Фирсов.
Он подчеркнул, что продолжается контроль за ситуацией. На сегодняшний день угроз для жизни и здоровья нет, однако необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.
Следует ограничить прогулки детей на игровых площадках, снизить интенсивность тренировок на улице. Лучше всего надевать защитные маски, пить много воды, а дома не забывать о влажной уборке.
В областном Роспотребнадзоре посоветовали пить щелочную минеральную воду, несладкий отвар шиповника и зеленый чай.
Ранее стало известно, что Подмосковье направило спасателей и технику для тушения пожаров в Рязанской области.
По словам губернатора Андрея Воробьева, в регионе усилили пожарную охрану из-за обстановки под Рязанью.