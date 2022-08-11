Уровень воды в Рейне стал настолько низким, что уже на этой неделе река может сделаться непроходимой для барж, что «угрожает жизненно важным запасам нефти и угля». Об этом написало издание The Daily Mail.

По Рейну транспортируют до 80% перевозимых по воде грузов в Германии. Из-за его пересыхания более половины Европы находится под угрозой засухи, которая станет самой сильной за последние 500 лет, заявил автор материала.

Расходы на перевозку грузов по реке уже увеличились в пять раз. По мнению аналитиков, перебои могут снизить общий экономический рост Германии на полпроцента по итогам года. Издание напомнило, что в 2018 году во время крупной засухи Рейн «закрыли» для грузовых судов на 132 дня — тогда это чуть не спровоцировало рецессию в Германии.

На данный момент под угрозой засухи остаются 64% земель в Великобритании. Также от нее пострадают Франция, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Венгрия, Польша и Румыния. Во Франции продолжают распространяться лесные пожары. В некоторых частях Великобритании наблюдаются самые засушливые условия с 1976 года.