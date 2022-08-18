Москву затянуло дымкой от рязанских пожаров. Как защититься от смога?

Москвичей предупредили, что в ближайшие двое суток над столицей задержится смог от лесных пожаров в Рязани. На улице советуют использовать маски и пить больше воды, а в доме — проводить влажную уборку.

Утро 18 августа началось для москвичей с запаха гари в квартирах, на улице и даже в метро. Жители юго-запада столицы жаловались на задымление еще 17 августа, а теперь смог добрался и до центра города, и до северных районов.

Причиной смога над Москвой стали лесные пожары в Рязани. Их площадь уже превысила 180 гектаров. Возгорание началось 15 августа на территории Нижнекундрюченского участкового лесничества. К тушению привлекли столичное МЧС.

Дымка над Москвой, по прогнозам метеорологов, задержится как минимум на 36-48 часов из-за ветра с рязанского направления. В Мосэкомониторинге заверили, что в воздухе в столице нет превышения допустимой концентрации продуктов горения, хотя показатели на 30% выше привычного уровня.

Заместитель директора Мосэкомониторинга Евгений Никитич объяснил «360», что в ближайшие двое суток самыми опасными для москвичей будут ночные и утренние часы, а днем смог будет рассеиваться.

«В связи с тем, что пожар находится далеко от Москвы, не ожидаем превышения нормативов. Метеорологическая обстановка способствует рассеиванию веществ в дневное время. Напряженные часы — утро и ночь», — подчеркнул он.

Чем опасен смог?

Главврач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко рассказала «360», что продукты горения могут представлять серьезную опасность для людей с ослабленной иммунной системой, хроническими заболеваниями и аллергиями. И чем дольше человек будет дышать смогом, тем серьезнее могут оказаться последствия.

Основная проблема смога — копоть, гарь, а также органические соединения, появляющиеся в воздухе, которым мы дышим. Все это может вызывать обострение уже существующих заболеваний, а также спровоцировать развитие новых.

«Особенную опасность представляет размер частичек — если эти частички крупные, будет проявление саднения и першения в горле, течение из глаз, заложенность носа», — объяснила Татьяна Романенко.

Если частички мелкие, они могут проникать глубоко в нижние дыхательные пути и вызывать более тяжелое поражение бронхов и легких вплоть до бронхоспазма, развития миозитов Татьяна Романенко.

Романенко предупредила, что у людей с хроническими заболеваниями могут наблюдаться скачки давления как вверх, так и вниз, может появляться ощущение нехватки воздуха и даже развиваться сердечные приступы, поэтому особенно важно не забывать принимать те препараты, которые назначены пациенту пожизненно и используются при обострении хронических заболеваний — гипертонии, болезней сердечно-сосудистой системы, аллергиях и так далее.

«В такие времена под рукой должны быть те препараты, которые вы принимаете в обычном режиме, препараты базовой терапии, потому что снижается содержание кислорода в воздухе, это способствует развитию гипоксии, от этого может ухудшиться состояние», — подчеркнула Романенко.

В Роспотребнадзоре посоветовали пить больше жидкости, по возможности меньше находиться на открытом воздухе, а при появлении кашля, бессонницы и одышки обращаться к врачам.

Как защититься от смога?

Татьяна Романенко посоветовала как можно меньше находиться на открытом воздухе, пока над городом сохраняется смог. По возможности москвичам стоит уехать из города, а если такой возможности нет, врач рекомендовала не открывать окна, а пользоваться средствами очистки воздуха — кондиционерами, увлажнителями и ионизаторами в квартирах.

Тем москвичам, кто вынужден выходить на открытый воздух, Романенко посоветовала использовать респираторы, чтобы уберечь дыхательные пути от продуктов горения.

«Можно использовать обычные медицинские маски, но они будут защищать только от более крупных частиц. Маски лучше смачивать — они более эффективно будут защищать, но и дышать в них будет намного сложнее», — сказала она.

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При этом вариант со смоченной медицинской маской подойдет не всем. Затрудненное дыхание может только усугубить состояние людей с хроническими заболеваниями, особенно касающимися дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Им, по мнению Романенко, точно стоит отдать предпочтение респираторам.

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