Европа без русских. Какие страны ЕС не выдают визы россиянам

В Еврокомиссии заявили, что запретить въезд россиянам на всю территорию ЕС невозможно, однако ряд стран продолжают продвигать такую идею. Некоторые государства Европы уже закрыли границы для граждан России, другие пообещали осложнить получение разрешительных документов. «360» собрал главное, что нужно знать, а также список стран, куда все еще можно получить визу.

Кто отказал россиянам во въезде

Эстония

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу выступил за полный запрет на выдачу виз россиянам. Местный премьер-министр Кая Каллас заявляла, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

С 18 августа в страну перестанут пускать по действующим документам, выданным эстонскими визовыми центрами. Также в Эстонии пообещали рассмотреть возможность запрета на въезд для россиян по шенгенским визам, выданным другими странами ЕС.

В посольстве Эстонии в Москве приостановили прием документов на шенгенские визы для россиян. Просить о разрешении на въезд могут только члены семей граждан Эстонии или обладателей вида на жительство (ВНЖ), а также те, кто едет за неотложной медицинской помощью, к тяжелобольному родственнику или на похороны члена семьи.

Латвия

В МИД Латвии поддержали идею эстонских коллег о полном запрете на выдачу виз россиянам. Сейчас в стране планируют не продлевать гражданам РФ вид на жительство, а также ограничить въезд по шенгенским визам. С 5 августа Латвия также не принимает заявления на выдачу виз от россиян.

Пока в страну еще можно въехать «по гуманным причинам» — только на похороны близкого родственника.

Польша

Польша также запретила въезд россиянам напрямую через границу с Россией и с Белоруссией. Однако пока граждане РФ могут без проблем попасть в страну через другие государства при наличии действующего шенгена.

В ближайшее время в Польше обещают перестать выдавать россиянам туристические визы. Уже сейчас городской портал Trojmiasto сообщает, что россиянам массово отказывают в разрешениях на временное пребывание и на работу в гданьском регионе.

Также МИД страны разрабатывает концепцию прекращения выдачи виз россиянам для Евросоюза.

Литва

В МИД Литвы предложили на уровне Евросоюза аннулировать все выданные россиянам туристические шенгены. Принимать заявления на выдачу виз от россиян в стране перестали еще в конце июня.

Исключение делают только для близких родственников граждан страны, обладателей ВНЖ, документов о литовском происхождении и желающих восстановить право на литовское гражданство.

Финляндия

Финляндия минимизирует прием заявлений на визы с сентября приблизительно до 10% от нынешнего уровня. При этом уже сейчас визовые центры выдают туристические визы только один день в неделю. Таким образом финны решили возможности въезда в страну для россиян.

«На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу — на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям», — объяснили в МИД страны.

При этом в министерстве заявили, что не собираются аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы.

Чехия

Власти Чехии запретили выдавать визы и вид на жительство россиянам и белорусам до апреля 2023 года. Исключение сделают для поездок в гуманитарных целях — на лечение или к тяжелобольным родственникам, а также для членов семьи граждан Евросоюза и обладателей ВНЖ.

Дания

Дания с 16 мая приостановила прием документов на выдачу шенгенских виз по всем категориям. Попасть в страну можно только для официального визита по рабочему приглашению. В стране поддерживают идею ввести визовые ограничения для россиян на уровне Евросоюза.

Бельгия

Бельгия прекратила выдавать россиянам туристические визы. В страну можно будет въехать только по студенческой, исследовательской или однократной рабочей визе.

Мальта

Мальта также ограничила выдачу виз россиянам. Разрешительные документы выдадут только в исключительных случаях — членам семей граждан ЕС и Европейской экономической зоны.

Нидерланды

Нидерланды перестали выдавать россиянам краткосрочные визы в апреле. Въехать в страну граждане России могут только по гуманитарным причинам — на похороны члена семьи, на лечение или к родственникам с гражданством страны или видом на жительство.

Словакия

Пока Словакия официально не отказалась от выдачи виз россиянам, однако в посольстве заявили, что принимают заявления только в случаях крайней необходимости — от членов семей граждан ЕС и обладателей ВНЖ. Также запрос могут оставить медики и исследователи в области здравоохранения, вахтовики, сезонные рабочие и некоторые другие лица.

В стране пообещали выдавать рабочие и студенческие визы, однако предупредили, что даже с документами человека могут не пустить в Словакию — якобы из-за эпидемической ситуации.

Где россиянам выдают визы

Заявки на визы от россиян продолжают принимать консульства Испании, Германии, Австрии, Венгрии, Греции, Португалии, Швейцарии, Франции, Италии. Однако сроки выдачи разрешительных документов в некоторых случаях увеличились до нескольких месяцев.

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