Польша начала создавать для ЕС концепцию прекращения выдачи виз россиянам

Польша создает для Евросоюза концепцию прекращения выдачи виз россиянам. Об этом замминистра иностранных дел республики Петр Вавжик рассказал агентству РАР.

Польша выступает за расширение санкций ЕС, «в частности в вопросе приостановления договора об облегчении визового режима для граждан России», указал Вавжик. Аналогичная позиция — у Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии и Словакии. Но Германия, Франция и Нидерланды выступили против.

«В связи с тем, что невозможно сломить сопротивление этих государств, чтобы приостановить соглашение об облегчении визового режима для граждан России, Польская Республика работает над новым решением», — добавил замглавы МИД.

Переговоры по этому вопросу с «некоторыми государствами» идут уже несколько недель, решения можно ожидать в ближайшие недели, сообщил Вавжик.

Он напомнил, что Польша уже перестала выдавать россиянам туристические визы. Вопрос ограничения на въезд в страну планируют обсудить и в Финляндии. Пока там решили выдавать туристические визы гражданам России только один раз в неделю.