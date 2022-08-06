Европа закрывается от россиян? Куда пока еще можно поехать

Страны Европы после начала специальной операции РФ на Украине по защите мирного населения Донбасса взяли курс на полную изоляцию страны и запрещают приезжать даже туристам. Многие государства серьезно ограничили выдачу виз, а некоторые и вовсе прекратили работу в этом направлении. «360» попытался разобраться, куда все еще можно поехать туристам во время летнего или осеннего отпуска.

Европейский железный занавес

Власти Бельгии разрешили выдавать россиянам только студенческую визу, однократную рабочую и визу для исследователей. Болгария пошла по более радикальному пути и остановила выдачу виз для всех российских туристов и владельцев недвижимости.

Ничуть не лучше обстановка в Дании: визу можно получить лишь для официальных визитов. А Латвия пустит россиян лишь на прощание с телом усопшего родственника.

Очень суровая визовая политика в странах Прибалтики. Например, в Литве визу дадут лишь членам семей граждан ЕС, лиц с документом о литовском происхождении или документом о праве на восстановление в гражданстве Литвы.

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В Эстонии документы примут лишь от членов семей граждан Эстонии, лиц с видом на жительство, а также для похорон близких или срочного лечения. При этом глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил и вовсе отказать в выдаче шенгенских виз всем гражданам России.

Власти Финляндии на полном серьезе обсуждают запрет виз для россиян, причем это решение поддерживает население страны. Норвегия не присоединилась к ограничениям, однако увеличила до 45 дней срок рассмотрения заявки.

Словакия готова пустить россиян в страну только в случае обусловленной крайней необходимости, а также для некоторых категорий работников, чей приезд экономически необходим местным компаниям.

Проблема не только в визе

Однако в настоящее время основной проблемой является не получение визы, а затрудненная логистика России с Европой. Большинство стран готовы принимать россиян и без дополнительных документов, а вот с длительностью перелета и необходимостью пересадок все это нивелируется, объяснил «360» директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко.

Многие страны Европы, с которыми у нас логистика сегодня практически отсутствует, по-прежнему открывают визы россиянам, чтобы они хотя бы через третьи страны могли к ним попасть», — сказал он.

Пусть государства Прибалтики временно приостановили россиянам выдачу виз, также некоторые страны обсуждают эти вопросы.

Туризм — тоже экономическая сфера, а для многих стран она является основополагающей Александр Осауленко директор «Турпомощи».

В Европе по-прежнему сохраняется ориентир на российских туристов. Некоторые страны стараются сохранить потоки туристов хоть в каком-то виде. Визовые режимы — часть их фильтров, чтобы они «не забились» и были проходными, объяснил директор «Турпомощи».

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«Все эти фильтры просто создать, но потом сложно от них уйти. Тут есть гибкий подход, мы слышим от той же Финляндии о вероятности возможного приостановления выдачи виз, но все эти решения принимаются очень аккуратно», — добавил Осауленко.

Россия закрываться не собирается

Российские власти подчеркивали, что страна не собирается закрываться от мира, это озвучил президент Владимир Путин.

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«Россия не собирается опускать железный занавес, мы открыты, у нас работают консульства, мы выдаем свои визы всем желающим. Оснований закрываться у России нет, мы остаемся открытой страной», — сказал Осауленко.

Не примет Европа? Есть Азия!

Для россиян остается открытым азиатское направление: Казахстан, Киргизия, туристический поток в которые в последние два года существенно вырос. Готовы принимать россиян Таиланд, Вьетнам, Филиппины, Индонезия, но вопрос вновь упирается в логистические трудности.

Также осложняет обстановку ситуация с ковидом, в частности, Китай нетерпим к переносчикам заболевания и старается существенно сократить поток иностранцев.

«Но работа идет, возможно, осенью мы увидим возобновление потока туристов. Вопросы логистики решаются», — заключил Осауленко.