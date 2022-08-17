МИД Литвы предложил анулировать туристические шенгенские визы россиян

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выступил с идеей отменить действие туристических шенгенских виз для россиян на уровне Евросоюза. По его словам, сейчас граждане России через территорию других стран могут ехать отдыхать, куда захотят.

«Самое лучшее, если бы это было европейское решение, которое просто отменило бы действие этих виз, и все перестали бы их выдавать», — заявил Ландсбергис. Его процитировал ресурс Lietuvos rytas.

Политик отметил, что общее решение на уровне ЕС необходимо. Ведь «сейчас гражданин России может получить визу в консульстве Германии в любом городе, где оно есть», а потом через территорию Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши ехать, куда он хочет.

Ранее немецкое правительство вынесло на обсуждение проект решения Евросоюза о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного пакета санкции. Сейм Латвии принял заявление и призвал страны ЕС перестать выдавать визы гражданам России и Белоруссии.

Эстония с 18 августа перестанет пускать к себе россиян, а Финляндия сократит выдачу виз гражданам РФ.