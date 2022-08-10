Евросоюзу снова предлагают не давать россиянам визы. Но страны не торопятся пополнять ряды русофобов

Евросоюз хочет перестать выдавать россиянам шенгенские визы в рамках очередного пакета санкций. Но большинство вряд ли пойдет на дополнительное обострение отношений с Россией. К тому же погрязшей в экономическом и социальном кризисе Европе необходимы российские туристы.

В Евросоюзе обсудят отказ от выдачи шенгенских виз россиянам — такую меру предложили включить в новый пакет санкций, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. С требованием запрета въезда в ЕС для россиян ранее выступал президент Украины Владимир Зеленский.

ЕС закроют для России?

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали РИА «Новости», что от европейских визовых центров не поступала дополнительная информация по поводу отказа от выдачи разрешений россиянам на въезд.

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер ранее заявляла, что в Евросоюзе не предусмотрена единая возможность запрещать выдачу виз для иностранцев — каждая страна самостоятельно принимает подобные решения.

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Федор Лукьянов добавил, что единый запрет на въезд для россиян в ЕС маловероятен, так как страны не захотят отказываться от денег российских туристов.

Есть страны, которые явно не поддерживают такую идею — кто-то потому что все-таки надеется на российских туристов, например, страны Южной Европы, кто-то просто считает, что это неправильная мера или не хочет еще большего обострения с Россией Федор Лукьянов.

«Уже было сказано о том, что такой общий тотальный запрет противоречит принципам и правилам ЕС», — подчеркнул он.

Однако, добавил Лукьянов, страны Прибалтики, к которым присоединились Финляндия и Швеция, могут ввести такой запрет и перестать выдавать россиянам документы. Те, кто не захочет вступать в открытое противостояние с Россией могут ограничить россиянам доступ в страны и без официального запрета.

«Всегда можно без принятия формального решения максимально затянуть и осложнить процедуру, так что реальное количество выдаваемых виз будет резко сокращено», — объяснил он.

Пока, по мнению Федора Лукьянова, европейские страны не будут менять политический курс на русофобию, хотя он и вредит их экономикам и народам. Однако уже сейчас жители ЕС все сильнее высказывают недовольство подобной политикой. И в долгосрочной перспективе это может отразиться на решениях политических элит, которые уже сейчас начинают сменяться из-за непопулярных и вредных решений.

«Можно рассчитывать на то, что в Европе на предстоящие месяцы и годы будут очень серьезные политические сдвиги. Мы уже видим, что правительства посыпались, они будут меняться. И в какой-то момент к власти могут начать приходить силы совершенно другого типа — не пророссийские, таких там просто нет, но те, кто будет жестко отстаивать свои интересы и не будет готов ими жертвовать во имя каких-то абстрактных вещей», — заключил Лукьянов.

Куда россиянам запретили въезд в ЕС

Запреты на выдачу виз россиянам уже ввели некоторые страны Евросоюза. Особенно активно русофобскую политику в этом отношении проводит Польша, которая также предлагала ограничить въезд граждан России на территории всего ЕС.

Также эту позицию поддержали в Эстонии. Местный премьер-министр Кая Каллас призывала полностью ограничить любое сообщение с Россией, так как «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». Тем не менее в стране не отказались от выдачи виз россиянам целиком: разрешения дадут родственникам обладателей эстонского гражданства или вида на жительство, а также тем, кто едет на похороны или на срочное лечение.

Финские политики тоже высказывались за отказ россиянам в выдаче шенгенских виз, однако официального решения по этому поводу не было — об этом заявлял МИД Финляндии.

О возможной приостановке выдачи виз россиянам заявили и в Швеции, однако окончательного решения власти страны еще не приняли.

Латвийские власти разрешили давать россиянам визы только в том случае, если им нужно въехать в страну на похороны близкого родственника.

В Бельгии россиянам согласились давать только студенческие или однократные рабочие визы для исследователей. В Дании — только для официальных визитов. В Словакию — только в случае крайней необходимости или по рабочему приглашению.

Для получения визы в Литву у россиян попросят документы о литовском происхождении или о праве на восстановление в гражданстве Литвы. Также пустят в страну и членов семьи граждан страны.