Россиянам перечислили страны, которые еще выдают шенгенские визы
Выдачу шенгенских виз жителям России сохранили консульства Испании, Италии и Греции
Получение шенгенской визы становится для россиян все более и более сложной задачей. Автор Telegram-канала Juliya Visa эксперт Юлия Валд рассказала РИА «Новости», как жителям РФ можно попасть в Европу.
По ее словам можно записаться на подачу документов в визовые центры Испании и Италии. Консульства этих стран работают в штатном режиме. Однако время принятия решения превышает привычные сроки.
Также для россиян еще доступен визовый центр Германии. Местные офицеры огласят решение по заявке на визу аж через полтора-два месяца. При этом обычно разрешение на въезд в шенгенскую ставят аккурат под даты поездки.
«Несмотря на то, что во Франции большое число заболевших ковидом, они продолжают выдавать мультивизы, но сохраняется сложность с записью на подачу документов. Сделать это крайне трудно», — рассказала Валд.
Также она отметила сложность получения визы в Финляндию. Подать документы в консульства прибалтийских республик — Эстонии, Латвии и Литвы — и вовсе невозможно.
«Страны Прибалтики настроены жестко. Они агитировали за запрет выдачи виз, остановку приема заявлений, — сказала Валд.