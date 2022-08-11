Россиянам перечислили страны, которые еще выдают шенгенские визы

Получение шенгенской визы становится для россиян все более и более сложной задачей. Автор Telegram-канала Juliya Visa эксперт Юлия Валд рассказала РИА «Новости», как жителям РФ можно попасть в Европу.

По ее словам можно записаться на подачу документов в визовые центры Испании и Италии. Консульства этих стран работают в штатном режиме. Однако время принятия решения превышает привычные сроки.

Также для россиян еще доступен визовый центр Германии. Местные офицеры огласят решение по заявке на визу аж через полтора-два месяца. При этом обычно разрешение на въезд в шенгенскую ставят аккурат под даты поездки.

«Несмотря на то, что во Франции большое число заболевших ковидом, они продолжают выдавать мультивизы, но сохраняется сложность с записью на подачу документов. Сделать это крайне трудно», — рассказала Валд.

Также она отметила сложность получения визы в Финляндию. Подать документы в консульства прибалтийских республик — Эстонии, Латвии и Литвы — и вовсе невозможно.

«Страны Прибалтики настроены жестко. Они агитировали за запрет выдачи виз, остановку приема заявлений, — сказала Валд.