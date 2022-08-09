Европу призвали отказать россиянам в праве путешествовать. Эстонская премьер-министр Кая Каллас заявила, что это привилегия и она не для граждан РФ. Слушать прибалтов в ЕС никто не будет, поэтому отмены виз не случится. А за расистским заявлением Эстонии скрывается проверенный рецепт Украины: называть себя «заслоном Европы от России» и надеяться на чаевые от Евросоюза и США.

Эстония предложила лишить россиян виз

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас у себя в соцсетях потребовала, чтобы власти Евросоюза прекратили выдавать въездные визы россиянам. Прибалтийский политик назвала посещение Европы привилегией, а не правом человека и призвала немедленно положить конец туризму из России уже сейчас. Хотя авиасообщение с РФ перекрыто, но страны Шенгенской зоны выдают визы гражданам России, а «соседи России несут на себе всю тяжесть». О какой именно тяжести идет речь, неясно.

Заявление Каллас прозвучало после интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому ежедневнику The Washington Post. Он потребовал от Запада как минимум на год закрыть въезд во все страны мира для граждан России. А тех россиян, которые законно находятся за границей, — выслать на родину. По словам украинского лидера, ответственность за спецоперацию несут все обладатели российского гражданства, независимо от их возраста и политических взглядов.

Зеленский отметил, что это будут «самые важные санкции», а все введенные ранее запреты традиционно назвал слабыми и неэффективными. Украинский президент заявил, что «россияне должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят философию». Кроме того, Запад должен немедленно объявить полное эмбарго на покупку российских энергоресурсов. Однако эту концепцию лидеры стран ЕС не спешат так же активно поддерживать.

Прибалтика не играет серьезной роли

Депутат Государственной думы Борис Чернышов в разговоре с «360» выразил уверенность, что никто в Евросоюзе не станет закрывать визовый въезд для граждан России. Такие заявления делаются в поддержку идеологического курса по «отмене» России. Три главные головы проекта «анти-Россия» сейчас: Прибалтика, Украина и Польша.

По большому счету, это все голоса США, которые пытаются во всем мире отменить Россию. Наши замечательные пранкеры Вован и Лексус уже не раз показали, как это проводится на культурном, спортивном и идеологическом фронтах. Поэтому не надо переживать и бояться. И думать, будто прибалтийские страны играют какую-то решающую роль на внешнеполитическом контуре, не стоит Борис Чернышов депутат Государственной думы РФ.

Депутат отметил, что весь мир ждет научных, спортивных, экономических контактов с Россией. А те же прибалтийские страны, которые сегодня кричат, извергая ненависть к России, параллельно с этим там ищут возможность купить российский газ, чтобы не замерзнуть.

Отмена виз ударит по оппозиции

Экономист, политолог, специалист по странам Балтии Андрей Стариков отметил, что радикальная риторика, которую позволила себе Кая Каллас, довольно необычна. Однако если вспомнить историю визового вопроса, его обсуждение в ЕС инициировала именно Эстония. Сейчас в общем пакете очередных возможных санкций уже есть эта прибалтийская лепта — ударить по визам. Однако в практическом смысле это ничего никак не решает.

Даже если смоделировать довольно сложно реализуемую ситуацию, когда россиянам будут отказывать в визах, никакие политические задачи, которые декларируют европейские чиновники, вводя санкции, это не решит. Они хотят понизить уровень жизни россиян? Добиться, чтобы они бунтовали и предъявляли претензии своим политическим руководителям и те скорректировали внешнеполитический код? Но это не работало никогда Андрей Стариков экономист, политолог, специалист по странам Балтии.

Политолог уточнил, что отказ в визах можно объяснить разве что русофобией и маниакальным желанием навредить людям, потому что они российские граждане. Как-то встроить эту инициативу в логическую канву западной санкционной политики уже просто невозможно. Отмена виз только стимулирует внутренний туризм: деньги путешественников будут вращаться внутри России, а не уходить на сторону.

Визовые ограничения сильнее всего ударят по россиянам, несогласным с курсом Кремля, которые уже успели перебраться за рубеж. Кстати, прибалты традиционно привечали у себя такую публику: раздавали им виды на жительство, продавали недвижимость, напомнил Стариков. Всех их — и несистемных либералов, и агентуру стран Запада и их разведок — заставят вернуться в Россию. А ведь некоторые из них были якобы оппозиционерами и борцами с режимом, нарушили законы РФ.

Эстонский расизм

Политолог заметил, что запрет на въезд россиян не имеет резона для государств ЕС с туристически ориентированными экономиками. Подобную инициативу не станут поддерживать единогласно: против выступят Венгрия, южные страны. Риторическая игра прибалтов похожа на попытку привлечь к себе внимание, а заодно выклянчить деньги и иной материальный ресурс под дополнительный пограничный контроль, спекулируя соседством с Россией.

«Они заявляют, что именно приграничные страны — та же Эстония, та же Латвия, та же Финляндия — несут на себе нагрузку. Они вынуждены досконально проверять всех россиян, потому что в условиях ограничения авиасообщения граждане России вынуждены через них вылетать в страны Запада. Однако, несмотря на такие спекуляции, запрет на въезд россиян не будет принят на европейском уровне», — сказал Стариков.

Он добавил, что заявление «привилегия, а не право» считает абсолютно расистским. При этом ЕС всегда декларировал свободу передвижения как основу, на которой стоит европейское пространство. Вдвойне странно то, что такие заявления звучат от Эстонии, относительно молодой страны Евросоюза.

«Конечно, никто не осудит и никто не остудит эстонского премьера. И осуждения не будет ни в Европе, ни внутри Эстонии», — подытожил политолог.