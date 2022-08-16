Латвия захотела ограничить въезд россиян по шенгенским визам

Власти Латвии хотят ограничить въезд в страну по шенгенским визам для россиян. Об этом заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

По его словам, в планах также перестать продлевать россиянам вид на жительство (ВНЖ). Пока решение неофициальное, соответствующий проект должно разработать МВД страны, написал ТАСС.

Ранее с призывом ввести запрет на выдачу гражданам России шенгенских виз выступил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. По его словам, меру необходимо ввести наряду с экономическими санкциями против РФ.

В начале августа посольство Латвии в России приостановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок «в связи с международной ситуацией».

С требованием закрыть для россиян возможность путешествовать по Европе к властям ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский. Такую инициативу поддержала премьер Эстонии Кая Каллас. По ее мнению, поездка за границу является не правом, а привилегией. Она также сообщила, что с 18 августа Эстония полностью закрывает доступ для россиян с шенгенскими визами, полученными в этой стране.