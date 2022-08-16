Финляндия в 10 раз сократит выдачу туристических виз для россиян. Это ударит по ней же

Финляндия в 10 раз сократит число туристических виз, выдаваемых россиянам. Власти уверены, что туристы из России приезжают в страну только для того, чтобы сделать пересадку. Однако ограничение больно ударит по самой Финляндии. По мнению специалиста, страна много зарабатывала на выдаче разрешений на въезд для россиян.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна будет реже выдавать россиянам визы. Согласно механизму министерства, количество обычных туристических виз сократят. При этом приоритет отдадут тем, кто приезжает в страну по семейным обстоятельствам, учебе или работе.

Источник фото: РИА «Новости»/пресс-служба МИД РФ

Финские власти хотели уменьшить число принимаемых заявлений до одной пятой или одной десятой от текущего объема. До сих пор Финляндия принимала до тысячи заявок на документы каждый день.

В итоге власти страны приняли решение сократить количество выдаваемых туристических виз до 10% от нынешнего объема.

«Важно добиться целостной позиции Евросоюза по выдаче виз для россиян. Если ЕС определится к осени, то Финляндия начнет действовать в августе», — добавил Хаависто.

Ранее власти страны озвучили механизм по сокращению выдачи виз для россиян. Глава МИД Финляндии Хаависто заявил, что документы на туристические поездки надо принимать по понедельникам, а со вторника по пятницу можно оформлять разрешение на въезд по учебе, работе или семейным обстоятельствам.

По его словам, эта мера замедлит выдачу виз для туристов и ее можно реализовать.

Финляндия придерживается мнения, что россияне используют страну как перевалочный пункт для перелета в другие государства Евросоюза.

Россия ничего не потеряет

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко напомнил «360», что страны Евросоюза вправе сами устанавливать правила для получения визы исходя из тех возможностей, которые у них есть. Однако вряд ли россияне станут реже запрашивать разрешение на въезд с целью туризма после введения ограничений.

«Я не думаю, что россияне будут реже подаваться, но пропускная способность будет регулировать уровень потока и в итоге путешественники будут меньше ездить. Раньше выдавалось много финских виз для краткосрочных поездок», — рассказал Осауленко.

Источник фото: РИА «Новости»/пресс-служба МИД РФ

Но Россия вряд ли примет ответные меры по отношению к Финляндии. Специалист напомнил, что страна не собирается отгораживаться от остального мира.

Доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич отметил в разговоре с «360», что Евросоюз больше не придерживается собственных правовых норм. По его словам, чем меньше Финляндия будет выдавать виз, тем лучше.

«Генконсульство Финляндии в России было одним из самых больших в мире <…> Благодаря этому консульству Министерство иностранных дел страны закрывало все свои расходы по содержанию дипломатических представительств в мире. Я рад, что у них этих денег не будет», — отметил Межевич.

По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, действия Финляндии — это результат исторической обиды. По его словам, предыдущие лидеры страны не допускали таких ошибок. Депутат не исключил, что в итоге финские власти раскаются в своем решении, но это произойдет позже.