Большие новости 25 октября: смертельная ошибка на миллион, Росгвардия не вмешалась в драку, «добрые» игры для детей

В Астраханской области вдова умершего от COVID-19 мужчины отсудила у врачей миллион рублей в качестве компенсации. Ее иск удовлетворили в гражданском суде. Сотрудники Росгвардии в Стерлитамаке решили не вмешиваться в серьезную драку и теперь могут потерять работу из-за своего бездействия. В Ленинградской области предложили бороться с пропагандой насилия в видеоиграх альтернативным способом: создавать больше игр, которые направлены на созидание. Об этих и других новостях в России и мире — в дайджесте «360».

Миллион за смерть пациента

Жительница Ахтубинска обратилась в суд с иском против ковидного госпиталя Ахтубинской ЦРБ. Муж женщины умер из-за ковида. В поликлинику он пришел с жалобами на боль в груди и кашель. Анализы ему не назначали, ограничившись назначением противовирусных препаратов.

Когда через три дня кашель усилился, терапевт добавил пациенту в рекомендации грудной сбор, отправив домой. На следующий день горожанина госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя несколько суток он умер.

Вдова мужчины добилась возбуждения уголовного дела, но эксперты не нашли связи между дефектами лечения и смертью ее супруга. Она обратилась с гражданским иском и получила миллион рублей компенсации. Адвокат женщины заметил, что ранее подобные выплаты суд не назначал.

Смотрели со стороны

Возле одного из развлекательных заведений Стерлитамака произошла серьезная драка. Свидетелями потасовки были несколько сотрудников Росгвардии. Они предпочли ничего не предпринимать и смотрели за происходящим со стороны.

Бездействие может стоить силовикам работы. Им самим грозят санкции вплоть до увольнения по отрицательным мотивам, а непосредственным руководителям росгвардейцев — привлечение к дисциплинарной ответственности.

Игры хотят сделать добрыми

В Общественной палате Ленинградской области нашли способ бороться с пропагандой насилия в видеоиграх. Первый зампред ОП Владимир Петров считает, что в стране нужно больше создавать игр, направленных на созидание.

В Госдуме идею уже поддержали. По мнению парламентариев, некоторая доля агрессивности в Рунете лежит как раз на компьютерных играх.

Соседка спасла от голода

В Приангарье четыре ребенка несколько дней оставались запертыми в квартире поселка Осиновка. Детей вызволили полицейские. А умереть им от голода не дала соседка: женщина передавала ребятам еду по спущенной из окна веревке.

Региональная прокуратура уточнила, что оставившая детей в квартире местная жительница состояла на учете в органах опеки. Специалисты надзорного органа проверят выполнение женщиной родительских обязанностей.

Халатность на съемках

Причиной смерти оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина» с участием Алека Болдуина назвали халатность. Осветитель Сергей Светной заявил, что за оружие на площадке отвечал непрофессионал.

Режиссер фильма «Ржавчина» Джоэл Соуза заметил, что Болдуин всегда был осторожным с оружием и неоднократно проверял его безопасность.

За решетку вместо туризма

Поездка в Турцию закончилась для семерых россиян арестом. Они решили пройти пешком Ликийскую тропу и попали в лесной пожар. Полиция посчитала их причастными к возгоранию. Туристов взяли под стражу на время предварительного следствия. Им грозит от двух до семи лет тюрьмы.

Родные путешественников пока не знают ни официальных обвинений, ни способов как-то помочь задержанным.