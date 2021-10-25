Бездействовавших во время драки в Стерлитамаке росгвардейцев пообещали уволить

Сотрудников Росгвардии, которые наблюдали за дракой около одного из развлекательных заведений Стерлитамака, могут уволить. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства. Видео с бездействующими росгвардейцами разошлось в Сети.

«В случае установления вины сотрудников привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством, вплоть до увольнения по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Башкирии.

В ведомстве отметили, что сотрудники наряда вневедомственной охраны приехали на срабатывание кнопки тревожной сигнализации в развлекательном заведении Стерлитамака 19 октября. Они задержали зачинщиков драки и доставили их в отдел полиции.

На кадрах опубликованного в интернете ролика видно, как росгвардейцы наблюдают за дерущимися на улице мужчинами и ничего не предпринимают. Когда двое дерущихся прижали своего оппонента к стене и начали просто избивать, один из правоохранителей попытался что-то им сказать, но тут же отошел в сторону.