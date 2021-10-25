Продвижение видеоигр, направленных на созидание, поддержали в Госдуме

Создание и продвижение видеоигр, направленных на созидание, является хорошей идеей. Главное, чтобы нашлись такие люди, которые сумеют их сделать. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, комментируя предложение первого заместителя председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова, написал RT.

«Это хорошая идея, при условии, что найдутся люди, которые сделают компьютерные игры, направленные на созидание. Большинство компьютерных игр направлено на разрушение. Даже на международных соревнованиях — стрелялки, взятие крепости, и так далее», — объяснил депутат.

Он отметил, что некоторая доля агрессивности в российском интернете лежит как раз на компьютерных играх. По его словам, идея с созданием нового формата видеоигр в целом хорошая.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил популяризировать продвижение компьютерных игр, направленных на созидание.