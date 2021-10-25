Работавший с погибшим оператором в США осветитель назвал ответственного за оружие непрофессионалом

Осветитель Сергей Светной был на съемках фильма «Ржавчина» с актером Алеком Болдуином, когда тот случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Светной заявил, что за оружие на площадке отвечал непрофессионал. По его мнению, халатность послужила причиной смерти Хатчинс.

«Халатность в том, что человек, который обязан был проверить оружие на площадке, этого не сделал. Человек, который должен сказать, что на площадке заряженное оружие, этого не сделал. Человек, который должен был проверить это оружие прежде, чем принести его на площадку, и этого не сделал», — написал Светной в Facebook.

По его словам, во всех департаментах, кроме того, что отвечал за оружие, работали профессионалы.

«Не может 24-летняя девочка быть профессионалом в этом деле», — заметил осветитель.

Скорее всего, Светной имел в виду 24-летнюю Ханну Гутьеррес Рид — дочь известного в Голливуде оружейника Телла Рида. Он работал, в частности, с Квентином Тарантино над фильмами «Джанго освобожденный» и «Однажды в… Голливуде». Однако у его дочери было мало опыта в этой сфере, о чем она ранее сама говорила.

Осветитель обратился к продюсерам, уличив их в том, что они порой в целях экономии берут на площадку непрофессионалов.

«В целях экономии вы берете не совсем квалифицированных людей на очень сложную и опасную работу, но, беря на работу непрофессионалов, вы подвергаете риску других людей, которые находятся рядом, и себя», — сказал Светной.

Он подчеркнул, что, только нанимая на работу профессионалов, можно быть спокойными за себя и за других людей.

Оператор-постановщик Галина Хатчинс погибла 21 октября в Нью-Мексико на съемках фильма «Ржавчина». Ее смертельно ранил актер Алек Болдуин, который не знал, что в его оружии находились боевые патроны.