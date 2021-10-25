Вдова умершего от ковида жителя Ахтубинска отсудила миллион рублей

Суд в Астраханской области присудил один миллион компенсации вдове пациента, который скончался от COVID-19. Об этом сообщил у себя в Instagram адвокат женщины Сергей Бронницкий.

По мнению юриста, это дело станет знаковым в истории о ковидном госпитале Ахтубинской ЦРБ. Ранее, по его словам, компенсацию за смерть пациента с коронавирусом суд не назначал.

Бронницкий рассказал, что погибший 13 июня обратился в поликлинику с жалобами на боль в груди и кашель. Ему не назначили анализы, а просто прописали противовирусное, питье, покой и отправили домой, решив, что это обычная ОРВИ. Но лечение не помогало, мужчине становилось только хуже, 15 июня он снова пришел к врачу, тогда у него все-таки взяли тест на коронавирус. Еще через три дня кашель у пациента стал сильнее, но терапевт добавил к лечению грудной сбор и снова отправил его домой.

«При том, что ни в одной клинической рекомендации такого „лечения“ нет и быть не может. Это примерно как подорожником переломы лечить. Сатурацию никто не мерил», — подчеркнул Бронницкий.

На следующий день мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в инфекционное отделение больницы, а 22 июня он умер. Вдова обратилась в СК РФ, было возбуждено дело, проведена судебно-медицинская экспертиза, но связи между дефектами лечения и смертью не обнаружили. После этого женщина уже подала гражданский иск, который суд в итоге удовлетворил.